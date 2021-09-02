Джакарта, 2 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что иностранные граждане в стране могут получить вакцину против коронавируса, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Вакцинация против коронавируса для иностранных граждан была проведена в рамках программы взаимного сотрудничества.

Граждане иностранных государств могут пройти вакцинацию против коронавируса через посольства или подать заявку на вакцинацию в свои компании.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии заявил, что экспорт сельскохозяйственной продукции в середине 2021 года увеличился на 40,29% по сравнению с тем же периодом 2020 года.