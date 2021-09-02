Воронеж, 2 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории Воронежской области 2−3 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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«Поступил консультативный доклад о неблагоприятных погодных условиях: с 18:00 2 сентября до 18:00 3 сентября 2021 года местами по Воронежской области ожидаются порывы ветра 15−19 м/с», — сообщили в ГУ МЧС.

Отметим, 2 сентября в Воронежскую область пришло резкое похолодание — после +30…26 дневная температура опустилась до +17 градусов, ночью ожидается около +9 градусов, прогнозируются дожди и грозы.