Онлайн: «Решающий вклад СССР и Китая в Победу над милитаристской Японией»
Москва, 2 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM начался круглый стол на тему «Решающий вклад СССР и Китая в Победу над милитаристской Японией».
Иван Шилов ИА REGNUM
«Решающий вклад СССР и Китая в Победу над милитаристской Японией»
В круглом столе примут участие:
- Колеров Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM;
- Айрапетов Олег Рудольфович — доцент МГУ;
- Зиланов Вячеслав Константинович — бывший заместитель министра рыбного хозяйства СССР;
- Зимонин Вячеслав Петрович — профессор Военного университета МО РФ;
- Кошкин Анатолий Аркадьевич — профессор Института стран Востока;
- Плотников Алексей Юрьевич — профессор Московского лингвистического университета;
Павленко Владимир Борисович — политический обозреватель ИА REGNUM.
Приглашаем присоединиться к просмотру.