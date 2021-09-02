Москва, 2 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM начался круглый стол на тему «Решающий вклад СССР и Китая в Победу над милитаристской Японией».

Иван Шилов ИА REGNUM
«Решающий вклад СССР и Китая в Победу над милитаристской Японией»

В круглом столе примут участие:

  • Колеров Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM;
  • Айрапетов Олег Рудольфович — доцент МГУ;
  • Зиланов Вячеслав Константинович — бывший заместитель министра рыбного хозяйства СССР;
  • Зимонин Вячеслав Петрович — профессор Военного университета МО РФ;
  • Кошкин Анатолий Аркадьевич — профессор Института стран Востока;
  • Плотников Алексей Юрьевич — профессор Московского лингвистического университета;

  • Павленко Владимир Борисович — политический обозреватель ИА REGNUM.

Приглашаем присоединиться к просмотру.