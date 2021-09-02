Москва, 2 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM начался круглый стол на тему «Решающий вклад СССР и Китая в Победу над милитаристской Японией».

Иван Шилов ИА REGNUM «Решающий вклад СССР и Китая в Победу над милитаристской Японией»

В круглом столе примут участие:

Колеров Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM;

Айрапетов Олег Рудольфович — доцент МГУ;

Зиланов Вячеслав Константинович — бывший заместитель министра рыбного хозяйства СССР;

Зимонин Вячеслав Петрович — профессор Военного университета МО РФ;

Кошкин Анатолий Аркадьевич — профессор Института стран Востока;

Плотников Алексей Юрьевич — профессор Московского лингвистического университета;

Павленко Владимир Борисович — политический обозреватель ИА REGNUM.

Приглашаем присоединиться к просмотру.