Москва, 2 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Банки загоняют в ипотечную кабалу почти со школьной скамьи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя решение одного из банков снизить возраст до 18 лет для получения ипотечного кредита.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Недавно возраст владения огнестрельным оружием был повышен до 21 года. До той же отметки предлагается повысить возраст продажи алкоголя. Получается, оружие и спиртное с 18 лет нельзя, а ипотеку — пожалуйста. Мотивы банкиров понятны. Рынок ипотеки перенасыщен, все, кто мог и не мог, ее уже взяли, и банки охотятся за новой, самой беззащитной группой заемщиков», — рассуждает Миронов.

При этом парламентарий допускает, что кредит смогут получить прежде всего выпускники ПТУ и колледжей, которые уже начали работать.

«Но 18 лет — это не тот возраст, в котором можно принимать решение, ввязываться ли в ипотечную кабалу. Не успел встать со школьной скамьи, вот тебе кредит на 25 лет — это неправильно! Считаю, Центробанк как регулятор должен вмешаться и пресечь такие инициативы банков», — предложил он.