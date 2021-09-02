Новосибирск, 2 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области, по данным на сегодня, 2 сентября, с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1975 пациентов, в том числе 22 ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 168 человек. На ИВЛ — 12 пациентов», — уточнил оперштаб.

Всего в Новосибирской области сделано 2 377 527 тестов на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что за сутки жертвами коронавируса стали сразу 12 пожилых новосибирцев.