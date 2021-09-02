Москва, 2 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Результаты встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским дают четкий сигнал, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

U.S. Army Europe Флаги США и Украины

«Это сигнал о том, что США оставят Украину под своим патронажем, но изменится смысл,

На первый план выходят энергические и аграрные проекты в интересах американских компаний.

Это потребует мирного разрешения конфликта на Донбассе», — высказал свое мнение политолог.

ИА REGNUM ранее сообщало, встреча Байдена и Зеленского в Вашингтоне состоялась 1 сентября. Президент Украины заявил, что будет выпрашивать у Байдена новых санкций против России.

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