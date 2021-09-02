Новосибирск, 2 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 2 сентября, за минувшие сутки было выявлено 166 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 171 случай.

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«Скончались ещё двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 70 лет, 72 года, 77 лет, 80 лет, 81 год и женщины в возрасте 65 лет, 69 лет, 70 лет, 74 года, 76 лет, 81 год, 82 года. Всего в регионе умерли 2 679 человек», — сообщает оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 58 838 случаев заражения коронавируса, в том числе у 4543 детей; 47 940 пациентов выздоровели (+110 за сутки).