Приштина, Сербия, 2 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. США и НАТО должны сделать все, чтобы упростить вступление Сербии в Североатлантический альянс. Об этом заявил генерал-лейтенант армии США в отставке Майкл Д. Барберо 2 сентября в интервью косовским СМИ.

НАТО

По словам Барберо, у Сербии и НАТО много общих интересов и поэтому «диалог с Сербией нужно продолжить».

«Мы будем надеяться, что через процесс переговоров отношения между Сербией и Косово нормализуются», — заявил Барберо в интервью изданию «Косово онлайн».

Генерал добавил, что существуют такие страны, как Россия, которые пытаются усилить свое влияние в Балканском регионе и «вызвать проблемы». Поэтому, считает он, необходимо укрепить связи США и Косово в сфере безопасности и в деловой сфере. Также Барберо отметил, что присутствие миссии KFOR в Косово является фактором стабилизации и оно должно продолжиться.

Напомним, что Майк Д. Барберо — бывший командир инструкторов НАТО в Ираке. Он является членом совета Международного института ближневосточных и балканских исследований с центром в Любляне и председателем косовско-американской компании Stone Alliance.