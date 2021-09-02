Москва, 2 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки выросло на 18 985, достигнув 6 956 318 случаев. Об этом 2 сентября сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи выявлены во всех субъектах страны. Лидерами по суточному приросту стали Москва (1864 новых случаев заражения), Санкт-Петербург (1330) и Подмосковье (614).

За сутки скончались от коронавирусной инфекции 798 человек. Выздоровели за этот же период 18 669 человек.