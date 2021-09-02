Москва, 2 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Москву 2 сентября пришла метеорологическая осень, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Аристарх Лентулов. Осень. 1921

«По сути своей, сегодня (2 сентября) наступила метеорологическая осень, это когда температура воздуха днем +15 и ниже», — сказал синоптик в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, максимальная температура воздуха 2 сентября в Москве составит +13…+15 градусов. Такая погода прохладнее, чем должно быть по климатической норме начала сентября, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в западной части России погода осенью ожидается в пределах средний многолетних температурных значений.

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