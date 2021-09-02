Санкт-Петербург, 2 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 199 носителей SARS-CoV-2, что на два случая меньше, чем днем ранее, сообщили 2 сентября в федеральном оперативном штабе. Вместе с тем в регионе успешно вылечились от коронавируса более 50 тыс. жителей.

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Больше всего новых случаев заражения за последние сутки выявлено в городах Тихвин (14), Кудрово (12), Гатчина (11).

Общее количество заразившихся за время пандемии в Ленобласти составляет 63 494 человека. За последние сутки выписали по выздоровлению в Ленобласти 82 человека, а общее число выздоровевших от ковида в регионе достигло 50 065 человек.

От COVID-19 в Ленинградской области скончались за время пандемии 2413 человек, в том числе два человека умерли за последние сутки. Это столько же, сколько и сутками ранее.