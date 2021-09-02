Краснодар, 2 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 247 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 2 сентября. Это на один случай меньше, чем было подтверждено днём ранее. В числе новых заболевших за последние сутки — 19 детей.

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«В Сочи заболели 85 человек, в Краснодаре — 35, в Лабинском районе — 21, в Горячем Ключе — 15. В Мостовском районе 13 новых случаев, в Геленджике — 11, в Кореновском районе — восемь», — сообщили в оперативном штабе.

С начала пандемии на территории Краснодарского края выявлено 67 462 носителя коронавируса. В числе заболевших — 4 323 ребенка. Выздоровели из общего числа носителей 49 445 человек, 5 298 ковид-пациентов медики спасти не смогли.

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На 2 сентября в больницах Краснодарского края с коронавирусом находятся 3 267 человек, в тяжёлом состоянии на ИВЛ 101 пациент. Ещё семь находятся на ЭКМО. Дома лечатся 9 452 жителя Кубани с ковидом.