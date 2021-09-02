Москва, 2 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки (1 сентября) в Москве выявили 1864 случая заболевания коронавирусом. В больницы госпитализировали ещё 492 человека. 51 пациент скончался. Об этом 2 сентября заявили в Оперштабе Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отметим, что на ИВЛ в больницах Москвы остаются 315 человек.

В целом по стране за последние сутки зафиксировано 18 985 новых заражений. 798 человек умерли. Из ранее заболевших полностью выздоровели 18 669 человек.

В оперштабе добавили, что по состоянию на 2 сентября в России за весь период зафиксировано 184 812 летальных исходов, выздоровели 6 218 048 человек.

Добавим, что 1 сентября в столице выявили 1229 человек с коронавирусом.

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