Бердск, Новосибирская область, 2 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Массовых мероприятий в День города Бердска не будет. Об этом на еженедельном заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции сегодня, 2 сентября, заявила директор отдела культуры муниципалитета Оксана Мокриенко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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«Массовых мероприятий в День города администрация города Бердска проводить не будет в связи с ограничительными мерами», — уточнила она. ⠀

При этом музеи и учреждения культуры проведут онлайн концентры, в городском парке пройдут локальные тематические мероприятия.

Отметим, что Деньгорода Бердск будет отмечать 5 сентября 2021 года.