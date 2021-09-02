Владивосток, 2 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) ожидает регистрации своей вакцины от коронавируса в 2022 году. Об этом сообщили специалисты, работающие на стенде агентства на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«Регистрация вакцины ожидается в будущем году», — сказали они «Интерфаксу».

По их словам, какие-либо побочные эффекты в процессе клинических исследований пока не выявлены. Если испытания закончатся успешно, препарат зарегистрируют. В тестах участвуют 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцину разрабатывает подведомственный агентству Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Испытания препарата начались в июле.

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