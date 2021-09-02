Ереван, 2 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 6394 исследования на коронавирус, из которых 636 дали положительный результат. Об этом 2 сентября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 243 386 носителей коронавируса. Из них 227 726 справились с инфекцией, в том числе 433 — за последние сутки. Умерли в республике 4876 пациентов с COVID-19, из которых 19 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 7462 тестов на коронавирус 615 были с положительным результатом. 267 человек медики признали выздоровевшими, умерли 17 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Армении до 20 декабря 2021 года действует карантинный режим. Сотрудников ряда сфер обязали два раза в месяц сдавать тесты на коронавирус. Это относится к медикам, чиновникам, сотрудникам торговли и общепита, работникам транспорта, салонов красоты и других организаций.