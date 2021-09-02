Москва, 2 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В осенний период в России может снова вырасти заболеваемость COVID-19. Об этом 2 сентября заявила глава Роспотребнадзора, главный государственный врач РФ Анна Попова.

Дарья Драй ИА REGNUM Анна Попова

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

«Мы ожидаем подъем (заболеваемости коронавирусом — ред.), это закономерно. (…) мы надеемся: при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил этот подъем будет ниже», — приводит ее слова «Интерфакс».

Кроме того, глава Роспотребнадзора уточнила, что подъем заболеваемости в осеннее время инфекционными и вирусными заболеваниями, включая COVID-19, случается ежегодно и, по ее мнению, «здесь совершенно очевидна эпидемиологическая закономерность».

«Каждый год, когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школы, по целому ряду эпидемиологических, вирусологических причин, складывающиеся заново коллективы (…) во второй декаде сентября дают всплеск острых респираторных вирусных инфекций», — также добавила Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые случаи заболевания гриппом AH3N2 выявлены на территории России, существуют риски наступающего эпидемиологического сезона в стране.