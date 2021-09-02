Кишинёв, 2 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Молдавии было проведено внутренние расследование по выявлению схем выдачи фальшивых сертификатов вакцинации. Об этом глава минздрава страны Алла Немеренко сообщила на телеканале Jurnal TV.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

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«Мы узнали о схемах, касающихся поддельных сертификатов вакцинации, — сказала Немеренко. — Я хочу с ужасом сказать вам, что мы выявили тысячи подозреваемых по этим делам».

Министр сообщила, что полученную информацию минздрав передал в Национальный центр по борьбе с коррупцией, антикоррупционную прокуратуру и другие ведомства. В МВД республики 1 сентября было возбуждено пять уголовных дел о возможной подделке сертификатов о вакцинации. В делах фигурируют физические и юридические лица.

Стоит отметить, что, по последним официальным данным, в Молдавии прошли вакцинацию почти 700 тыс. человек.