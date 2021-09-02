В Молдавии выявили схемы выдачи фальшивых сертификатов вакцинации
Кишинёв, 2 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Молдавии было проведено внутренние расследование по выявлению схем выдачи фальшивых сертификатов вакцинации. Об этом глава минздрава страны Алла Немеренко сообщила на телеканале Jurnal TV.
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«Мы узнали о схемах, касающихся поддельных сертификатов вакцинации, — сказала Немеренко. — Я хочу с ужасом сказать вам, что мы выявили тысячи подозреваемых по этим делам».
Министр сообщила, что полученную информацию минздрав передал в Национальный центр по борьбе с коррупцией, антикоррупционную прокуратуру и другие ведомства. В МВД республики 1 сентября было возбуждено пять уголовных дел о возможной подделке сертификатов о вакцинации. В делах фигурируют физические и юридические лица.
Стоит отметить, что, по последним официальным данным, в Молдавии прошли вакцинацию почти 700 тыс. человек.