Канберра, 2 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В связи с разрастающейся вспышкой «Дельта"-варианта коронавирусной инфекции в Австралийской столичной территории правительство Канберры приняло решение ввести запрет на посещение больниц и госпиталей. Об этом 2 сентября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Постановление запрещает временно посещать медучреждения, за исключением «особых» обстоятельств, таких как беременность, уход за умирающим родственником или уход за детьми. Отмечается, что медицинский персонал поможет пациентам связаться со своими близкими по интернету или обычной телефонной связи.

По состоянию на 2 сентября столичное министерство здравоохранения дополнительно наняло 203 медработника, и ожидается, что в ближайшие недели к ним присоединятся еще 191 медсестра.

Выступая на пресс-конференции, глава правительства Канберры Эндрю Барр также предупредил, что в ближайшие недели бизнесу стоит готовится к принятию еще более жестких ограничений. При этом столичные власти окажут посильную финансовую поддержку.