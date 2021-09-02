Веллингтон, 2 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Житель Новой Зеландии с положительным результатом теста на COVID-19 был взят под стражу после того, как он сбежал из карантинного учреждения в Окленде и направился к себе домой. Об этом 2 сентября сообщил австралийский телеканал Nine News.

111 Emergency Полиция Новой Зеландии

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Как оказалось, мужчина провел 12 часов в бегах после того, как самовольно покинул отель Novotel Ellerslie в час ночи, прежде чем его поймали сегодня днем.

Отмечается, что об исчезновении мужчины из отеля полиции стало известно поздним утром, после чего полицейские сразу же отправились к дому беглеца и окружили его. Вскоре он был арестован.

Теперь санитарные службы вместе с полицией проводят работу по установлению точного маршрута мужчины, чтобы в случае обнаружения новых случаев коронавируса, они смогли установить цепочки заражения.