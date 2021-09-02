Владивосток, 2 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в экстренном саммите G-20 по ситуации в Афганистане, если соответствующая инициатива о его проведении будет согласована. Об этом 2 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума.

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«Италия готовится еще принять «двадцатку» (саммит G20). Посмотрим, если до октября будет потребность для экстраординарного саммита, виртуального, то я не сомневаюсь, что, конечно, президент Путин примет участие», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Помимо Москвы, уточнил представитель Кремля, необходимо «еще согласовывать с целым рядом государств, только после этого организаторы будут принимать решение».

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Как сообщало ИА REGNUM, после вывода из Афганистана войск США и завершения международной миссии под эгидой НАТО, власть в стране захватили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Страны ЕС и НАТО эвакуировали из Афганистана своих граждан. За последние две недели Польша из Афганистана эвакуировала больше тысячи человек, в том числе, сотрудников бюро Международного валютного фонда в Кабуле.