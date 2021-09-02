Маскат, 2 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Со Ук, находящийся в турне по странам Ближнего Востока, провёл 1 сентября встречу с заместителем премьер-министра Омана по вопросам обороны Сайидом Шихабом бен Тарик Аль Саидом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Оман

По их словам, представители двух стран договорились расширить сотрудничество в сфере обороны и оборонной промышленности.

Заместитель премьер-министра Омана выразил надежду на расширение двустороннего сотрудничества в области передовых систем вооружений и пообещал направить делегацию в Сеул.

В свою очередь, Со Ук поблагодарил правительство Омана за поддержку южнокорейского подразделения по борьбе с пиратством «Чхонхэ».

Участники встречи также обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке.

Представитель Омана высоко оценил операцию по эвакуации беженцев из Афганистана, а также обратился к правительству Южной Кореи с просьбой сыграть роль в обеспечении мира и стабильности на Ближнем Востоке.

В тот же день министр обороны Южной Кореи встретился с бойцами подразделения «Чхонхэ».