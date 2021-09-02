* талибами — запрещённая в России организация

Стокгольм, 2 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Вечером 1 сентября на сайте шведской новостной службы SVT Nyheter появилась статья журналиста Карла Фрида Клеберга, в которой он рассказал, почему вместо колких замечай в адрес покинувших Афганистан США официальной Москве следует серьезно отнестись к захвату власти боевиками из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД

«Когда к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Россия быстро начала высказывать лестные мнения на этот счет, которые были интерпретированы как радость по поводу развития последних событий. На самом деле у Москвы есть о чем беспокоиться. И мы даже знаем, о чем…

Веселье русских связано не только с историческими событиями, когда русские наблюдали за тем, как Соединенные Штаты уходят из той же страны, которую Советский Союз когда-то был вынужден покинуть с полным позором. Это также хорошо сочетается с той точкой зрения, согласно которой отношения двух великих держав являются игрой с нулевой суммой. То есть то, что плохо для США и их союзников, хорошо для России и наоборот…

Для России ситуация является проблемной, потому что никто не верит, что они (талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Прим. ИА REGNUM) смогут поддерживать порядок. Существуют опасения, что хаос из Афганистана перекинется на то, что Россия считает своей сферой интересов в Средней Азии, а оттуда, возможно, и на территорию самой России», — написал журналист.

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ.