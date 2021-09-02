Москва, 2 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Власть начала себе рыть яму тотального общественного недовольства, переходящего в нынешний «рассеянный склероз», еще пенсионной реформой, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры».

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Сергей Кургинян

«А с чего это началось все? Опять приходится говорить. С чего все это началось? Что запустило эту раскрутку эпидемии недоверия? Ну конечно, пенсионная реформа! Тут и не о чем говорить, всем это было очевидно. Не на вилы будут брать, а фыркать сначала, а потом снюхиваться, что все фыркают. А потом будет суп с котом. Ну, а подхлестнули это недоверие действия власти по продавливанию вакцинации. Главная черта этого продавливания — некрасивость. Оно очень некрасивое. Противников вакцинации, включая выдающихся ученых, включая иммунологов, выражавших свою тревогу разумно и очень сдержанно, третировали дерзко, грубо, бессмысленно и бездоказательно», — заявил Кургинян.

По его словам, о пользе вакцинации говорилось с фанатической упорностью, напоминавшей средневековье. Причем делали это люди, которые сами явным образом были поверхностно знакомы с проблематикой вакцинации. И будучи таковыми, на вопросы более сложны, вроде антителозависимого усиления инфекции, могли только крыть матом без малейшего уважения к чужой позиции. При этом, налицо был ангажемент, иногда — материальный, а иногда даже от души. Но вне зависимости от мотивации, эти люди не имели права «превращаться в католиков, готовящихся вырезать гугенотов».