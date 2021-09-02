Стокгольм, 2 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон 1 сентября представила три законопроекта, подготовленных правительством, для снижения налогов на сумму 10 миллиардов шведских крон (80,5 млрд рублей). Изменения в налоговом законодательстве коснутся 7,5 миллиона шведов. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Шведская крона

«У простых людей появится больше денег в кошельке. Важно продолжать стимулировать экономику и не совершать тех же ошибок, которые были допущены во время финансового кризиса», — заявила Андерссон в ходе пресс-конференции.

Отмечается, что три законопроекта будут включены в проект бюджета правительства на 2022 год, который будет представлен в риксдаг 20 сентября. На прошлой неделе Андерссон объявила, что правительство намерено выделить 74 миллиарда крон (627 млрд рублей) для проведение различных реформ и реализации инвестиционных проектов.