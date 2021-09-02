Стокгольм, 2 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Стокгольме наблюдается резко увеличивающая разница при охвате вакцинацией между различными районами города. Так, например, 75% населения в таких благополучных районах, как Тэбю и Ваксхольм, полностью вакцинированы от COVID-19, в то время бедных районах Ринкебю и Киста этот показатель составляет всего 44%. Об этом вечером 1 сентября написала газета Dagens Nyheter.

Стокгольм. Швеция

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«Это определенно очень пагубный результат», — заявил газете столичный министр по вопросам развития медицинского обслуживания Дезире Петрус.

Теперь столичное правительство перераспределит средства для наращивания темпов вакцинации в бедных районах Стокгольма.

«Идея состоит в том, чтобы продолжать информировать общественность в бедных районах о пользе вакцинации и поощрять всех граждан поставить прививку», — отметил Петрус.