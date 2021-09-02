Стокгольм, 2 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Правительство Швеции 2 сентября продлевает действие запрета на въезд в страну в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Как сообщила новостная служба SVT Nyheter, список стран, с которыми международное сообщение будет приостановлено, расширяется.

Стокгольм. Швеция

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Согласно новым рекомендациям ЕС, которым всегда следовала Швеция, США, Израиль, Косово, Ливан, Черногория и Северная Македония более не должны освобождаться из-под действия запрета на поездки.

«Причина заключается в резко ухудшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией, которая преобладает в этих странах», — заявил в интервью SVT министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.

Запрет вступает в силу 6 сентября и действует до 31 октября до дальнейшего решения правительства.