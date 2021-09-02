Баку, 2 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 1 сентября выявили 3788 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 19 102 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 428 736 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 370 022 человека, в том числе 3876 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 53 057 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 5677 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 41 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 3788 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 19 693 тестов. Выздоровевшими медики признали 3228 человек. Скончались 44 пациента с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане с 1 сентября в кафе, ресторанах, торговых центрах и гостиницах запрещено находиться без ковид-паспорта. Также без него нельзя посещать свадьбы, на которых более 50 гостей.