Москва, 2 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Турбулентность в России, вызванная недоверием к власти, не может не начать обретать множественно-локальный характер и не начать ветвиться идеологически, этнически и корпоративно, приобретая центробежные процессы и соединяясь с фактором Афганистана, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

По его словам, Афганистан не может не стать фактором предстоящего электорального цикла в России к 2024 году, поскольку за это время пришедшие там к власти исламисты войдут во вкус, «напьются кровушки», получат новейшее вооружение, включая авиацию и ракетные войска, умножат свою армию до 500 тыс. человек и пойдут осуществлять экспансию.

«Разогрев к 2024 году будет большой. И это будет касаться не только бывших среднеазиатских республик СССР, это будет касаться Казани, Уфы, Москвы, безусловно, Северного Кавказа. Это дойдет до Мордвы, Удмуртии и многого другого. Рано или поздно вирус очень разогретого недоверия, идущий снизу, как такой смрад, насыщенный бациллами воздух, дойдет до всех этажей власти. А как дойдет, начнется окончательное морально-психологическое разложение власти. Я знаю, что это такое по концу 80-х — началу 90-х годов. И что это такое, понятно по Афганистану», — заявил Кургинян.

И там властно-силовые структуры могли бы еще очень эффективно сопротивляться исламистам, но они этого уже не хотели, будучи инфицированными всеобщим недоверием, которое носило очень яростный характер. И это маячит на горизонте перед Россией. И это станет реальности, если ничего не предпринять.