Хельсинки, 2 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Национальном институте здравоохранения и социального развития Финляндии заявили, что в скором времени отдельные группы населения смогут пройти ревакцинацию от COVID-19, получив третий компонент вакцины. Об этом 2 сентября сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Процедура ревакцинации в первую очередь затронет людей с ослабленной иммунной системой. Члены персонала и все постояльцы домов престарелых также смогут записаться на получение третьей прививки от COVID-19.

Согласно предложению Национального института здравоохранения и социального развития Финляндии, третья доза будет предложена всем гражданам старше 12 лет. Ревакцинацию можно будет пройти не ранее, чем через два месяца после введения второго компонента.