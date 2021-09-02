Стокгольм, 2 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Согласно новым данным Агентства по медицинским препаратам Швеции, за все время проведения кампании по вакцинации от COVID-19 в стране поступило почти 73 000 сообщений о предполагаемых побочных эффектах после получения прививки. Однако в ведомстве пришли к выводу, что серьёзные побочные эффекты от ковид-вакцины крайне редки. Об этом вечером 1 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В настоящее время почти 70% взрослого населения Швеции считаются полностью вакцинированными. Однако сомнения по поводу появления побочных эффектов все ещё вызывают опасения среди граждан.

По данным ведомства, за всё время в Швеции было зафиксировано только 5 600 серьёзных случаев проявления побочных эффектов. Эта цифра резко контрастирует с примерно 12,5 миллиона поставленных прививок от COVID-19.