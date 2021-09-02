Владивосток, 2 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Дальневосточные регионы будут наращивать экспорт сельскохозяйственных товаров в Китай, заявил 2 сентября глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков в ходе бизнес-диалога «Россия — Китай», прошедшего на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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«Нам необходимо развивать сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса. Мы приветствуем торгово-инвестиционные контакты с целью увеличения производства и экспорта экологически чистого продовольствия из Дальнего Востока России в Китай», — сказал министр.

По его словам, Дальневосточный федеральный округ (ДФО) стремится к продвижению в данном вопросе, в том числе в направлении экспорта продукции растениеводства и переработанной агропродукции, включая мясную.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле исполнилось двадцать лет Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем; в конце июня главы двух государств — президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин — объявили о продлении этого договора еще на пять лет, что подтверждает высокий уровень отношений Москвы и Пекина.

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