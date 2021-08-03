Москва, , 20:49 — REGNUM Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй дал развернутое интервью одному из российских СМИ, посвященное отношениям наших двух стран, а также международным вопросам и темам, которые оказывают на эти отношения определенное влияние.

Дипломат отметил высокий уровень координации взаимодействия на уровне лидеров — президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В конце июня главы государств объявили о продлении на пять лет подписанного в 2001 году Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Главы МИД — Сергей Лавров и Ван И в текущем году встречались уже дважды — в марте в китайском Гуйлине и в июле в Ташкенте. Высокую оценку дипломат дал российской позиции на переговорах с США в вопросах сохранения стратегической стабильности. Вопреки стремлению вовлечь Китай в переговоры о продлении СНВ-3, Москва добилась этого в двустороннем формате, в котором этот документ и был подписан в 2010 году.

Рассуждая в связи с этим о китайско-американских отношениях, посол Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что «новая администрация США относится к Китаю как к «наиболее серьезному сопернику» и по-прежнему продолжает грубое вмешательство во внутренние дела Китая по вопросам, связанным с Тайванем, Синьцзяном и Гонконгом».

Подробно и с большим интересом говорилось о расширении российско-китайского торгово-экономического сотрудничества. Китай — главный внешнеторговый партнер России. В прошлом году совокупный товарооборот третий год подряд превысил символическую планку в 100 млрд долларов, достигнув почти 108 млрд. В этом году, судя по наблюдающейся динамике, предстоит новый рекорд, ибо за первое полугодие товарообмен на 28% с лишним превысил прошлогодний уровень, достигнув отметки в 63 млрд. Почти на 50% за период с января по май выросли прямые нефинансовые инвестиции Китая в Россию; новые энергоблоки в Китае Россия строит на АЭС «Тяньвань» и «Сюй дабао». Подписан меморандум о создании международной лунной станции, и уже имеется интерес к этому проекту со стороны третьих стран.

Важной темой, которая ранее практически не затрагивалась, стали совместные действия наших стран по замещению доллара во взаимных расчетах национальными валютами. Россия в настоящее время вдвое — с 15% до 30% — увеличила квоты китайского юаня в резервах ФНБ. «Доля юаня в двусторонних торговых расчетах между Китаем и Россией, — отметил Чжан Ханьхуэй, — выросла с 3,1% в 2014 году до 17,5% в 2020 году», и «расширение масштабов расчетов в национальной валюте является одним из основных направлений углубления финансового сотрудничества». Помимо всего прочего это «способствует построению более устойчивой и гибкой международной валютной системы».