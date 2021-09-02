Воронеж, 2 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Доследственную проверку начали военные следователи по факту смерти 18-летнего солдата-срочника из Воронежской области на учениях под Рязанью. В числе рассматриваемых версий — доведение до самоубийства.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный коммитет

Проверку проводят в отношении неустановленных лиц по признакам доведения до самоубийства, уточнили «Вести-Воронеж» со ссылкой на информацию Главного военного следственного управления. 18-летний призывник из Таловского района Воронежской области проходил службу в Тульской области, в Рязанской области он находился на учениях. 22 августа молодого человека обнаружили мёртвым. Родные погибшего солдата сообщили журналистам, что на службу он не жаловался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства в связи с гибелью 20-летнего срочника из Воронежа в Майкопе, юноша оставил предсмертную записку, а незадолго до смерти жаловался родителям на сложности с сослуживцами.