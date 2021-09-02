Тбилиси, 2 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 40 435 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3212 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 2 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 556 909 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 502 534 победили инфекцию, в том числе 5017 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 7563 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 81 скончался в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 7343 пациента, в оборудованных гостиницах — 2680.

Днём ранее в Грузии после проведения 52 162 тестов выявили 3886 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 4103 человек, умерли за сутки 74 пациента с COVID-19.

Стоит отметить, что 81 случай смерти среди пациентов с COVID-19 для Грузии является максимальным показателем с начала пандемии. Ранее глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе сообщил, что «рекорды» смертности — это последствия пика четвёртой волны пандемии, который в Грузии пришёлся на середину августа.