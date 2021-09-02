Москва, 2 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Нефть снова подешевела на торгах 1 сентября после очередной неудачной попытки закрепиться над уровнем $72 за баррель, но и от дневных минимумов все же отскочила, завершив день над отметкой $71, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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«Сегодня, 2 сентября, нефть марки Brent пытается вернуться к росту, отскочив от 100-дневной скользящей средней и тестируя зону $71,50 за баррель.

В ходе минувшего заседания ОПЕК+ приняла решение сохранить нынешние квоты и увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в день в октябре.

В своем вердикте производители сослались на улучшение фундаментальных показателей рынка и сокращение коммерческих запасов нефти в мире.

Для цен такое решение оказалось нейтральным и ожидаемым — мало кто рассчитывал на изменение параметров сделки.

Тем временем свежий отчет минэнерго США вызвал противоречивые эмоции у участников рынка. С одной стороны, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,2 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 1,7 млн баррелей.

С другой стороны, запасы бензина увеличились на 1,3 млн баррелей, а добыча выросла на 100 тыс. баррелей в день, до 11,5 млн баррелей, достигнув самого высокого значения с мая прошлого года.

По большей части из-за увеличения добычи и фиксации прибыли на решении ОПЕК+, нефть не смогла удержать позиции.

Однако тот факт, что Brent встретила покупателей на падении, говорит об ограниченном медвежьем потенциале на данный момент, так что попытки пробоя уровня $72 за баррель в ближайшее время продолжатся», — считает эксперт.

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