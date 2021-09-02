Джакарта, 2 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с визитом в провинцию Лампунг, сообщает Antara.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Президент и сопровождающие его лица вылетели с авиабазы в Джакарте утром 2 сентября 2021 года.

Глава государства направится в политехнический институт, чтобы посмотреть на программу вакцинации против коронавируса. Вакцинация проводится для преподавателей и студентов.

Джоко Видодо отправился в Лампунг с однодневным визитом. Президент даст указания координационному форуму для региональных лидеров по всей провинции Лампунг, а также будет присутствовать на открытии плотины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии продолжает планировать строительство инфраструктуры в разгар пандемии.

Подробнее в материале:Президент Индонезии продолжит строительство новых аэропортов в 2022 году