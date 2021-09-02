Тирасполь, 2 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В ходе 465 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 70 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 52 315 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 50 465 человек, в том числе 55 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1274 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток выявили один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 285 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 92 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 58 человек. В республике зарегистрировали один случай смерти пациента с COVID-19.

Напомним, в Приднестровье продолжает действовать масочный режим. По данным МВД республики, в течение прошлой недели правоохранители оштрафовали 129 человек, которые не носили маску в общественных местах.