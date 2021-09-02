Лондон, 2 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Как выяснили ученые из Лондона, COVID-19 может способствовать возрастанию случаев деменции. Об этом 2 сентября сообщает британское издание Express.

Деменция

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Уточняется, что, согласно их исследованию, в скором времени число случаев деменции может временно уменьшиться из-за большого числа скончавшихся пациентов с когнитивным спадом из-за COVID-19. По данным ученых от 25 до 45% всех смертей от нового заболевания составляют люди с деменцией

При этом, как считают исследователи, после этого может произойти достаточно быстрый рост случаев деменции из-за из-за неврологического воздействия COVID-19 — ухудшения работы мозга и снижения когнитивных навыков.

Также указывается, что Международная организация по борьбе с болезнью Альцгеймера призвала Всемирную организацию здравоохранения и страны мира ускорить проведение исследований потенциального воздействия нового заболевания на рост числа случаев деменции.

Отметим, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который занимается сбором статистики в стране и в мире, в настоящее время на планете Земля выявлено за все время пандемии в общей сложности 18 146 399 носителей коронавируса.