Президент Индонезии продолжит строительство новых аэропортов в 2022 году
Джакарта, 2 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо продолжает планировать строительство инфраструктуры в разгар пандемии, сообщает CNBC Indonesia.
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Джоко Видодо
Глава государства намерен строить аэропорты в различных регионах Индонезии. В бюджет на 2022 год заложено строительство и ремонт 21 аэропорта.
Власти Индонезии намерены развивать новые аэропорты, заменить покрытие взлетно-посадочной полосы, восстановить и реконструировать после стихийных бедствий аэропорт Палу.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило, что еще два индонезийских гражданина заразились коронавирусом за границей.