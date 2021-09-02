Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Ростовской области частично отменили обязательную вакцинацию против коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона Евгения Ковалёва, опубликованного в преддверии начала учебного года.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«<…> признать утратившим силу п.п. 1.3 п. 1 постановления от 1 июля 2021 года «Об обязательной иммунизации по эпидемическим показания против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан», — говорится в документе.

Согласно изменения, вакцинация теперь не является обязательной для студентов — лиц старше 18 лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего профессионального образования.