В России рассекретили документы о японском «чумном» оружии в годы войны
Москва, 2 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Во время Второй мировой войны японские военные изобретали изощренные технологии убийства методами бактериологической войны и создали специальную трость, предназначенную для заражения людей чумными блохами. Это 2 сентября следует из рассекреченных документов Архива внешней политики России.
Среди этих документов, которые приводит РИА Новости, докладная записка на имя министра иностранных дел СССР Андрея Вышинского, направленная ему в январе 1950 года заведующим вторым дальневосточным отделом советского МИД Евгением Забродиным.
Также к этой записке приложен список японских военных преступников, которые были уличены в создании и применении бактериологического оружия и выдачи которых предполагалось просить у Соединенных Штатов. При этом первым в списке из 48 фамилий указан император Японии Хирохито.
«Инженер Танака — конструктор специальной трости с блохами», — указывается в названном списке. Также в нем присутствует полковник Оота, который предложил использовать начиненные бактериями сибирской язвы шоколадные плитки в качестве оружия.
При этом идею об использовании блох для массового заражения людей чумой предложил идеолог и организатор программы Японии по бактериологическому оружию Сиро Исии. Он пытался повысить заразность различных микробов и нарабатывать их в количествах, которые необходимы для ведения бактериологической войны, а также создал специальную керамическую бомбу для максимально широкого заражения местности.
В то же время, японские военные помимо чумы вели опыты по заражению людей бактериями сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами, и большая часть их подопытных умирала в страшных муках. Кроме того, проводились и другие бесчеловечные опыты над людьми.