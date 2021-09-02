Москва, 2 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Во время Второй мировой войны японские военные изобретали изощренные технологии убийства методами бактериологической войны и создали специальную трость, предназначенную для заражения людей чумными блохами. Это 2 сентября следует из рассекреченных документов Архива внешней политики России.

Японская лаборатория времен Второй мировой войны по разработке бактериологического оружия

Среди этих документов, которые приводит РИА Новости, докладная записка на имя министра иностранных дел СССР Андрея Вышинского, направленная ему в январе 1950 года заведующим вторым дальневосточным отделом советского МИД Евгением Забродиным.

Также к этой записке приложен список японских военных преступников, которые были уличены в создании и применении бактериологического оружия и выдачи которых предполагалось просить у Соединенных Штатов. При этом первым в списке из 48 фамилий указан император Японии Хирохито.

«Инженер Танака — конструктор специальной трости с блохами», — указывается в названном списке. Также в нем присутствует полковник Оота, который предложил использовать начиненные бактериями сибирской язвы шоколадные плитки в качестве оружия.

При этом идею об использовании блох для массового заражения людей чумой предложил идеолог и организатор программы Японии по бактериологическому оружию Сиро Исии. Он пытался повысить заразность различных микробов и нарабатывать их в количествах, которые необходимы для ведения бактериологической войны, а также создал специальную керамическую бомбу для максимально широкого заражения местности.

В то же время, японские военные помимо чумы вели опыты по заражению людей бактериями сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами, и большая часть их подопытных умирала в страшных муках. Кроме того, проводились и другие бесчеловечные опыты над людьми.