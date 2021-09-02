Сухум, 2 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. 125 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 1 сентября в ходе 562 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 227 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 46 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 25 324 носителя SARS-CoV-2. Из них 21 380 признаны выздоровевшими, в том числе 215 — в течение последних суток. Всего в стране зарегистрировали 380 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За последние сутки таких случаев не зафиксировали.

30 августа в Абхазии сообщили, что за сутки выявили 111 новых носителей коронавируса в результате 454 исследований. Два пациента с COVID-19 умерли.

Напомним, в Сухуме продолжает работать мобильный госпиталь Минобороны России. В нём, по данным на 1 сентября, было размещено 67 пациентов с COVID-19.