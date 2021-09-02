Сеул, 2 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В августе 2021 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 108,29 пункта, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Статистическую службу страны.

Harsha K R Арбуз

Согласно опубликованным данным, показатель продолжает расти на протяжении пяти месяцев подряд. Базовая инфляция без учёта нестабильных цен на продукты питания и нефть составила 1,8%.

Стоимость сельскохозяйственной, рыбной продукции и продукции животноводства увеличилась на 7,8%. В частности, цены на куриные яйца выросли на 54,6%, арбуз — на 38,1%, шпинат — на 35,5%, красный молотый перец — на 26,1%, свинину — на 11%, говядину — на 7,5%.

Стоимость промышленных товаров также увеличилась на 3,2%. Темпы роста показателя является самыми высокими с мая 2012 года. Отмечается, что цены на дизельное топливо выросли на 23,5%, бензин — на 20,8%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.