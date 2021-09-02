В Южной Корее резко подорожали арбузы, яйца и шпинат
Сеул, 2 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В августе 2021 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 108,29 пункта, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Статистическую службу страны.
Согласно опубликованным данным, показатель продолжает расти на протяжении пяти месяцев подряд. Базовая инфляция без учёта нестабильных цен на продукты питания и нефть составила 1,8%.
Стоимость сельскохозяйственной, рыбной продукции и продукции животноводства увеличилась на 7,8%. В частности, цены на куриные яйца выросли на 54,6%, арбуз — на 38,1%, шпинат — на 35,5%, красный молотый перец — на 26,1%, свинину — на 11%, говядину — на 7,5%.
Стоимость промышленных товаров также увеличилась на 3,2%. Темпы роста показателя является самыми высокими с мая 2012 года. Отмечается, что цены на дизельное топливо выросли на 23,5%, бензин — на 20,8%.
Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.