Вашингтон, 2 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. США пообещали ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2», если его запуск спровоцирует небезопасную ситуацию для Украины с точки зрения энергетики. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил журналистам по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам Зеленского, пока речь идёт о стадии, на которой Байден лично гарантировал введение санкций против «Северного потока — 2» в случае, если Россия или другие участники проекта СП-2 нарушат «какие-то вещи, которые предусматривают небезопасную ситуацию, энергетические проблемы для Украины». Его выступление транслировал телеканал «Украина 24».

Украинский лидер добавил, что это — «большая победа», однако вопрос требует дальнейшего обсуждения. Также он отметил, что позицию Киева по СП-2 поддерживают многие американские конгрессмены.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Зеленского и Байдена прошли 1 сентября в Вашингтоне.

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