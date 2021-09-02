Токио, 2 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Тринадцать новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на Параолимпийских играх в Токио, 2 сентября сообщает пресс-служба оргкомитета Параолимпиады.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что все носители выявлены за пределами деревни, где проживают спортсмены. Девять случаев касаются сотрудников подрядных организации, еще два по два факта — волонтеров и лиц, которые связанны с проведением соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа японская компания Murata Manufacturing Co. Ltd объявила о приостановке работы завода, производящего электронные компоненты для смартфонов, компьютеров и автомобилей в префектуре Фукуи в центральной части Японии. Причиной такого решения названа вспышка COVID-19.