Джакарта, 2 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что еще два индонезийских гражданина заразились коронавирусом за границей, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Боснии и Герцеговине.

Всего коронавирусом за границей заразились 5858 граждан Индонезии, 238 человек умерли, а 669 человек находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию доставили почти 1,2 млн доз вакцины против коронавируса.