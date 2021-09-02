В рейтинг лучших университетов мира вошли 60 вузов России
Москва, 2 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В рейтинг лучших вузов мира по версии издания Times Higher Education (Великобритания) вошли 60 вузов России.
Так, лучший результат среди отечественных высших учебных заведений показал МГУ (158 место).
Далее в группе вузов, занявших места с 201-го по 250-е, идёт Московский физико-технический институт (МФТИ).
За ним следуют Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики, которые попали в группу 301−350.
В число лучших вузов России также попали Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Санкт-Петербургский горный университет, вошедшие в группу 401−500.
Как сообщало ИА REGNUM, Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова вошёл в первую сотню мирового рейтинга университетов Round University Ranking (RUR) за 2021 год. Столичный вуз занял 91-е место.
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