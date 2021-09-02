Москва, 2 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В рейтинг лучших вузов мира по версии издания Times Higher Education (Великобритания) вошли 60 вузов России.

Владимир Югасов ИА REGNUM МГУ

Так, лучший результат среди отечественных высших учебных заведений показал МГУ (158 место).

Далее в группе вузов, занявших места с 201-го по 250-е, идёт Московский физико-технический институт (МФТИ).

За ним следуют Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики, которые попали в группу 301−350.

В число лучших вузов России также попали Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Санкт-Петербургский горный университет, вошедшие в группу 401−500.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова вошёл в первую сотню мирового рейтинга университетов Round University Ranking (RUR) за 2021 год. Столичный вуз занял 91-е место.

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