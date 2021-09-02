В ВС Южной Кореи за сутки выявили восемь носителей коронавируса
Сеул, 2 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 2 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у восьми представителей сухопутных войск.
Известно, что семь военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 76.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1629. Из них 1587 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.
Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1961 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 255 401.
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