Токио, 2 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не приедет на нынешний Восточный экономический форум (ВЭФ), который ранее открылся во Владивостоке, и не станет выступать на нем с видеообращением. Об этом 2 сентября заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

Kantei.go.jp Ёсихидэ Суга

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«Премьер-министр не посетит ВЭФ в этом году, также не планируется его выступление с видеообращением. Он не получал приглашения на этот форум», — сказал он.

Отметим, накануне агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что Суга не приедет в сентябре в Россию, так как он не был приглашен на ВЭФ, хотя такая возможность обсуждалась правительством страны и сам японский премьер-министр позитивно был настроен на такую поездку.

Отметим, в нынешнем году Восточный экономический форум во Владивостоке будет проходить со 2 по 4 сентября.